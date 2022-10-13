根據審計部送立法院的查核報告，截至今年1月15日止，高端提交部分疫苗已逾履約期限30日以上，但衛福部疾管署未核實計罰該部分價款的2％違約金，與契約規定明顯不符；時任衛福部長的陳時中今受訪表示，「我現在已經離開衛福部，有關於行政的事情，以衛福部說明為主」。

對於無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨晚直播，講到萬華時一度哭泣；民進黨台北市長參選人陳時中指出，防疫期間有參與者，想到各樣的情境都會覺得心理壓力很大；黃珊珊也是第一線指揮官，當然會碰到很多需要抉擇的事情。

陳時中也舉自己為例說，「我在中央當指揮官，碰到需要抉擇事情又更多」，往往為了避免更大的傷害，做了一些決定，讓市民有所限制、損害，都覺得心裡過意不去。

他說，只要有站在第一線處理相關事情，想起疫情之間的種種，心中還是不免有一些心酸吧；不過他相信，還有一些值得高興的事情。

陳時中昨天在內湖首場站路口拜票就被嗆，今到萬華站路口拜票，沒有再發生昨天尷尬地事；陳時中說，選舉干擾民眾不太好，他儘量調整為不干擾，也給他一個機會宣導。今日主題是「民主前進挺18」。

被問到會不會跟昨天民眾致歉？陳時中說，他會根據大家反應不斷改進，最主要還是把音量放低免得干擾。「我們都在改進中」。

國境今解封，陳時中昨晚首度透過臉書開直播，陳時中說，疫情持續兩年多，大家很悶，國門能開、免隔離，心情都會相對輕鬆愉快，盼疫情早日消散、回歸正常生活。

他說，昨天直播也真得有很多感觸，跟大家互動也好，不過，還是有點緊張，他想越來越習慣多開幾次。

陳時中日前前往拜會星宇航空總部，黃珊珊也透露拜會，被問到兩人是否搶票；陳時中則說，大家爭取選票都是難免的，正常的一個競爭。