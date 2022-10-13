金管會11日宣布擴大「限空令」，但仍止不住台股跌勢，受權值股台積電尾盤急殺拖累，台股開高走低，終場重挫270.51點收在12810.73點，創近2年低點。

台積電今天下午法人說明會將公布財報，早盤一度反彈至403元，不過好戲只演半場，盤中漲幅快速收斂，尾盤翻黑下跌2.5元收在395元。電子、金融、航運、傳產齊殺，華航、長榮航殺至跌停，觀光股也集體跳水。

法人提醒，台股瀰漫保守氛圍，目前成交量能萎縮、各期均線偏空排列，考量美國對中國祭出更嚴格的晶片管制，使半導體產業受衝擊，加上俄烏戰爭進一步升級，預期台股指數仍有下探壓力。

美國將公布通膨數據9月消費者物價指數（CPI），投資人保持觀望美股小跌作收。美股道瓊工業指數12日下跌28.34點或0.10%，收29210.85點；標準普爾500指數下挫11.81點或0.33%，收3577.03點；那斯達克指數下滑9.09點或0.09%，收10417.10點；費城半導體指數挫跌19.89點或0.90%，收2198.60點。