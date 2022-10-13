高雄市教育局為了展現高市雙語教育成果，於15日在SKM Park高雄草衙，舉辦「2022雙語教育博覽會」。為了讓民眾可以從展覽中獲得成果，特別設計了闖關活動，只要前往SKM Park Outlets指定店家開口說雙語，集滿闖關印章就可以兌換限量精美獎品，還可以領取SKM Park 50元兌換券，在全區遊樂設施都可以使用。

高市極力推動雙語教育，希望老師能夠在課堂上使用2種不同的語言進行教學，讓學生能夠快速的學習到第二外語，許多學校也聘請外籍老師，發展課程的多元性，透過許多有趣的課程，讓學生能夠喜歡上雙語。

2022雙語教育博覽會從國小至高中，超過70所學校參與，現場除了展示各校雙語教育的多元風貌外，也有精心設計的雙語DIY手做活動、棒球9宮格、用雙語玩遊戲、體驗VR雙語學習、烏克麗麗、阿卡貝拉、雙語皮影戲，以及中英雙語、客英雙語戲劇與歌唱表演。

其中「全民愛運動、一起瘋匹克」活動，是將雙語教育融合網球、桌球與羽球3項的持拍類新興運動，也是目前在美國最流行的運動項目，讓大家從簡單的運動中融入雙語教育。

教育局也為孩童父母舉辦了「雙語繪本親子講座」，邀請到雙語教學專家與大家分享如何帶領孩子親近雙語。期望透過展覽能讓高雄民眾近距離了解到高市學校推動雙語學習所做的努力和成果。