台灣民眾熱愛算命，從東方的紫微斗數、姓名學與易經卜卦，到西方星象學、塔羅牌等都是熱門選項，盼藉此瞭解運勢並尋求指引。看好民眾歲末年終命理服務需求，奧丁丁 NFT 交易平台攜手人山人海文創推出「十二生肖星宮派對－虎友趴」限量 NFT ，結合東方 12 生肖與 12 星座概念繪製專屬 NFT 圖像，並邀請命理大師詹惟中提供視訊命理服務賦能－含姓名學、撲克占卜、測字服務三選一，推薦民眾收藏具有紀念價值的虎年 NFT 同時開運解惑。

2022 年本土疫情、通貨膨脹、股災種種挑戰接二連三，大幅影響民生生活，不少民眾更加關注來年運勢。著眼於此，奧丁丁集團旗下奧丁丁 NFT 交易平台（OwlTing NFT Marketplace）與人山人海文創展開合作，推出「十二生肖星宮派對－虎友趴」限量NFT，採 ERC-721 形式發行，每個星座限量 200 枚，共 2,400 枚，每枚售價 1,500 元，於 10 月 13 日正式開賣，結合東方流年學 12 生肖與西洋星象學 12 星座特色，為虎年 12 星座繪製專屬圖像，凡購買 NFT 更可獲得命理大師詹惟中一對一視訊命理服務，詹惟中將親自為 NFT 收藏者諮詢解惑、提點個人運勢。

「 12 生肖是華人對出生之年的屬相，隨著歷史發展逐漸運用在婚姻、人生、年運等民間信仰與觀念，也將生肖作為年度吉祥物及娛樂文化活動的象徵。」人山人海文創主理人 Randy 分享：「我們看好 NFT 結合虛擬藝術達成文化傳播之可行性，因此融合東西方神秘學概念，透過圖像設計來塑造獨特角色人物個性，以獅子虎為例，圖像呈現就囊括萬獸之王與森林之王兩種意象，由老虎穿著帶棕色毛邊的黃色羽絨外套，散發王者風範。我們很開心能和奧丁丁 NFT 交易平台合作，期待結合數位形式提供民眾收藏機會，並透過虛實整合賦能，協助大眾找到自己的定位與專屬符號意象。」

命理大師詹惟中研究命理多年，精通紫微斗數、風水檢定、占卜、流年運勢等，過去因神準預測名人閃婚、分手、股災等大事件而成名，深受各大電視台節目製作單位及觀眾歡迎。「十二生肖星宮派對－虎友趴」限量 NFT 提供專屬賦能－詹惟中視訊命理服務，共有姓名學、撲克占卜、測字服務三種服務供 NFT 收藏者任選，無論是個人收藏或購買 NFT 轉贈親友，皆可獲一對一線上命理解析，由詹惟中親自解析解惑，提供開運及轉運良方。

詹惟中分享：「大眾在虎年面臨疫情變化、經濟情景不明等種種挑戰下，我很榮幸有機會在虎年尾聲參與此次專案，讓傳統命理玄學領域結合 NFT ，以有創意、具話題性的主題發想與圖像設計，成為值得收藏的數位藝術品， NFT 未來除有增值空間外，我也貢獻自身專業提供收藏者透過占卜開運解惑，攜手創造收藏、增值、開運多重價值，是虎年非常有特殊意義的數位收藏，希望讓民眾留下專屬於自己的符號與定位，同時找到來年發展方向。」

奧丁丁集團 B2B 對外事業部商務開發資深經理仇立華表示：「奧丁丁致力將科技創新與傳統文化進行結合，應用區塊鏈技術與數位資產形式為生活增添更多文化風格與趣味性，很開心能與人山人海文創、詹惟中老師合作，攜手在虎年尾聲規劃此檔 NFT ，將東西方命理文化帶入元宇宙，除了可作為虎年出生民眾的客製化禮物，更邀請詹惟中老師在兔年來臨前提供收藏者開運指南，未來奧丁丁也將與更多娛樂、創作 IP 、文化領域的品牌與藝術家展開合作，在 NFT 技術發展成熟與普及之際，持續推動數位收藏成為民眾日常。」

「十二生肖星宮派對－虎友趴」NFT－https://bit.ly/3CS5JS8