中壢流行金曲演唱會10／22登場多組歌手樂團嗨唱。(呂筱蟬攝)

桃園市中壢區公所舉辦「2022桃園市中壢區流行金曲演唱會」，10月22日晚間7點將在中正公園登場，今年主題以「FUN SONG樂IN中」，不管身處哪個年代，總有一首歌曲放送著深藏在心底的故事，希望藉由黃金組合卡司演出，引起大眾的共鳴，共同唱嗨中壢。

活動邀請清新療癒系樂團小男孩樂團，以及獲得第33屆金曲獎最佳作詞人獎的新生代饒舌鬼才熊仔，還有亞洲新星天團告五人與金鐘人氣女聲曾沛慈，另外還有樂壇傳奇音樂老頑童陳昇與新寶島康樂隊，現場將演唱多首膾炙人口的熱門好歌，歌曲曲風多樣化，囊括老中青三大族群。

中壢區長鄭詩鈿指出，桃園市政府跟中壢區公所一直以來致力於推廣藝文發展，往年舉辦多場民歌、流行金曲演唱會，是一年一度指標性的音樂盛事，往年皆吸引破萬人的參與，去年受疫情影響停辦，今年強勢回歸也在卡司上力求突破，結合八、九年級生的經典金曲再到新世代流行歌曲，從實力派唱將到舞台魅力的樂團元素，讓整個演唱會煥然一新，呈現與以往不同的全新面貌，另外在活動會場周邊，也規劃限定美食市集，歡迎民眾一起共襄盛舉、享用美食參與這場音樂盛事。