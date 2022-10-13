國境今全面鬆綁，「0＋7」隔離措施上路，行政院長蘇貞昌今主持院會時指出，第一個國外旅行團在今日凌晨0時16分抵台，今日預計還有20團來台觀光，截至本月第將有的230團來台；他也呼籲國人，國境開放不等於疫情結束，防疫措施還是要做好。

蘇貞昌表示，今天是國境開放第一天，第一個外國旅行團已經在凌晨0時16分抵台，預計還有20團來台觀光，包括泰國、日本、韓國與新加坡等6個國家，截至本月第將有的230團來台，這是一個新階段的開始。

蘇貞昌指出，下午會陪同總統蔡英文到桃園機場，感謝大家的努力讓國門開放，迎接新階段到來，這一刻來的不容易，這是全體國人頂住一波波的衝擊所得到的成果，疫情肆虐全球兩百多的國家，確診6億多人、死亡650多萬人，台灣守住了疫情被世界肯定，更發展出11年來最好的經濟成長，這個非常不簡單。

蘇貞昌說，相較於有些國家因疫情鎖國封城，甚至有國家用粗暴的手段限制人民，台灣則是用透明民主的方式跟人民溝通，影響最少，包括20萬人的大型考試、全民公投都照常舉辦，國人同胞受到最少的羈絆，但還是有國人受到衝擊甚至失去生命，對此感到哀痛不捨並深自檢討，從中警惕學習做到更好。新的階段到來，各部會面對新的狀況，要有足夠宣傳與指引，包括外賓、外商與學生來台各種情況會有所改變，這部分一定要做好。

最後蘇貞昌也呼籲國人，國境開放不等於疫情結束，防疫措施還是要根據指揮中心規範務必做好，包括醫療量能、疫苗、藥物與防疫物資，仍要有所準備，不要疏忽，先前階段練來的功夫不要忘記。