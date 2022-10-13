台灣獼猴跑進台南山上花園水道博物館辦公室「視察」。(山上花園水道博物館提供／曹婷婷台南傳真)

台灣獼猴跑進台南山上花園水道博物館辦公室「視察」，經農業局派員誘捕後被帶回安置。(山上花園水道博物館提供／曹婷婷台南傳真)

日前有台灣獼猴闖入中山大學悠哉「插吸管喝飲料」，引來民眾熱議，台南山上花園水道博物館今天則出現台灣獼猴在辦公室「視察」。由於附近並非台灣獼猴棲地，研判是遭人棄養幼猴，這也是開館4年來，首度出現獼猴蹤跡。館方通知農業局，由專業人士誘捕，後續將觀察其健康狀況，再評估野放於山區。

館方人員指出，山上花園水道博物館生態完整豐富，但離台灣獼猴棲地南化有段距離，從來沒有台灣獼猴現蹤過，但今早工作人員整理園區時，發現居然有隻台灣獼猴出現在密林區遊蕩，甚至跑進辦公室，一下坐椅子、一下爬上桌，宛如「視察」一般，模樣讓人好氣又好笑。

由於這隻台灣獼猴警覺性相當高，工作人員當場誘捕無效，於是通知農業局森林及自然保育科人員前來處理。保育人員先透過誘食，鬆懈其警戒，再利用繩網順利將猴子捕獲。

農業局森林及自然保育科指出，初步觀察這隻台灣獼猴應該是未滿1歲的小猴子，從跟人互動親暱，加上行動不若長期在戶外活動的猴子敏捷，研判之前應是人為飼養，將先帶回看護觀察，再進行後續處置。

森林及自然保育科指出，台灣獼猴在2019年公告由保育類除名後，就發現有民眾自行飼養，但農委會日前依動物保護法將台灣獼猴公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」，民眾如有合法飼養台灣獼猴，應於明年3月31日前，向所在地縣市主管機關登記備查。如民眾有飼養台灣獼猴，在今年11月30日前送交所在地縣市主管機關，不受罰，逾期未依規定辦理者，可依《動物保護法》第26條處5萬至25萬元，並沒入禁養動物。