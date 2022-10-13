「呆萌女神」元元（吳婕安）擁有一張可愛又甜美的臉蛋，與凹凸有致的兇猛身材，讓她自登上綜藝節目後便打開知名度，IG吸引超過98萬人追蹤。而近日推出寫真集的她，也不忘在社群媒體上曝光多張大尺度隱藏辣照，另網友看的直噴鼻血。

元元昨（12）日晚間為了替剛上架的個人寫真集宣傳，特地在個人IG上PO文，詢問網友「最近一直在想要用什麼大頭照，這張好嗎？（我自己很喜歡這張，還是用現在的不要動？）」照片中只見她穿著一件黑色的細肩帶吊帶裙，裡面疑似什麼都沒穿，而洋裝領口超低胸的性感設計，使她一側身立刻炸出飽滿的北半球，加上天真無邪的表情，電得網友直呼「這張可以凸顯妳本人清純的模樣」、「雖然覺得都很好看 但是更喜歡這張！」、「最喜歡這張」、「這張當大頭貼」、「元元妹妹妳超漂亮超美的身材超苗條超可愛」、「只要是元元都超美啦」、「每一張都好看」、「小朋友才選擇，我都喜歡」，吸引超過2萬人按讚。

隨後，元元還加碼在限時動態上曬出自拍影片，提醒粉絲寫真集已開賣，影片裡她穿著一件藍色比基尼，使雄偉的深溝及半球曲線立即呼之欲出，加上對著鏡頭露出無辜的表情，同樣令網友看了直噴鼻血，紛紛前往賣場搶購。