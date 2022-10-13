1名網友日前被7年前超商打工的同事突然聯繫上，對方說失業完全沒錢，想借200元吃飯，他建議對方去做日領工作，對方一口回絕說「我好歹也是大學畢業生吧…去做粗活能看嗎？」他則直接掛斷電話，認為彼此7年沒聯絡，一出現就要借錢實在很誇張，其他網友對於該同事的回應也相當憤怒。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文，他先前在超商打工的1名同事，7年來都沒有聯絡，日前突然打電話給他，同事說最近失業，身上剩下50元，想跟他借200元吃飯，他則要他去找能日領的工作、邊做邊找其他工作，對方隨即回嗆他「雖說我是後段班私立大學畢業的，好歹也是大學畢業生吧…去做粗活能看嗎？」

該名同事不斷要求原PO借200元，但原PO認為彼此沒什麼交情，不願借，對方究怒罵他沒義氣，「朋友就是要有福同享，有難要幫，你現在這樣對我，是想看我餓死嗎？」他索性直接掛掉電話並封鎖對方；他說當時在超商工作時，該同事就是因為向其他人借不到錢，才憤而離職。

其他網友留言「年底到了好多借錢仔」、「大學畢業生就不能做粗活嗎」、「大學現在很多啊，放不下身段回家啃老吧」、「自抬身價呀？他活該一輩子乞討」、「連飯都沒得吃了還在管面子，什麼叫你還是借我200元吧，算哪根蔥」、「滿街都是大學生，有什麼了不起的」、「這都過七八年了，他還是一樣沒錢，真的很有問題」。