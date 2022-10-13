台東市永福路和柳州街口13日發生兩車對撞翻車意外。（蔡旻妤攝）

台東市永福路和柳州街口13日發生兩車對撞翻車意外。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市永福路和柳州街口13日發生兩車對撞翻車意外。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市永福路和柳州街口13日發生兩車對撞翻車意外，由32歲李姓女子開小客車與駕駛小貨車的23歲李男，雙方疑因未減速相撞，兩人均受傷，李男送醫後無生命危險。台東警分局實施酒測發現李女未飲酒，李男酒測值為0.17mg／l，將李男依公共危險罪嫌函送偵辦，詳細肇事原因由台東分局交通小隊深入調查中。

台東警察分局13日上午8時13分許，接獲民眾報案，台東市永福路與柳州街口發生交通事故，經員警到場瞭解，李女駕駛自小客車沿柳州街南往北行駛至事故地點，與沿永福路東往西方向行駛的李男子所駕駛自小客貨車發生交通事故。

駕駛小客車李女在意外發生後趕緊跑到後座，將車裡的小孩抱出來，所幸母子平安，小貨車駕駛23歲李男從車內自行脫困，受到輕傷送醫急救，沒有生命危險。

經警方實施酒精濃度檢測，李女未飲酒，李男酒測值為0.17mg／l，李男依公共危險罪嫌函送偵辦，詳細肇事原因由警方深入調查中。

附近居民表示，該路口為4線道設計，卻完全沒有設置紅綠燈或是任何警示標誌，1星期約有1、2件事故，希望相關單位重視改善。

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