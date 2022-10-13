烏日區農友施秋和榮獲「台灣好米組」十大優質好米達人。（台中市農業局提供）

「台灣稻米達人冠軍賽」今年有759位來自各地區農友參與，台中市稻米產業輔導有成，外埔區陳明祥、烏日區施秋和栽種的高雄147號良米分別榮獲「台灣有機米組」季軍與「台灣好米組」十大優質好米達人，打響台中好米名號。

農委會農糧署為提高國產稻米產業競爭力，舉辦「台灣稻米達人冠軍賽」，今年有759位來自各地區的農友參與，入圍第2階段評選有90位農友，其中「台灣好米組」70位、「台灣有機米組」20位。

台中市農業局說明，「台灣好米組」參賽稻穀需取得產銷履歷、有機轉型期驗證、通過友善環境耕作審認或取得農產品生產追溯條碼；「台灣有機米組」參賽稻穀則需取得有機驗證，希望透過第三方驗證，落實農產品溯源管控，強化稻米品質及競爭力，加速稻作產業優化與轉型。

農業局指出，外埔區陳明祥及烏日區施秋和栽種高雄147號良米分別榮獲「台灣有機米組」季軍與「台灣好米組」十大優質好米達人，

外埔區農友陳明祥為分擔父親工作投入農業，在父親身邊學習，後配合外埔區農會有機稻米推廣，接受農業試驗改良場所專家輔導，轉型有機栽種，堅持種出安全、高品質又環境友善稻米，持續以水旱田輪作耕作模式，建立有機米永續經營基礎，2019及2020年均憑藉栽種高雄147號品種，入圍台灣稻米達人冠軍賽「台灣有機米組」前10名，今年更上一層樓，在眾多種稻好手競爭下，勇奪台灣有機米組季軍。

農業局表示，未來將持續輔導農民朝「安全、高品質及環境友善」方向耕種國產米，並提升因應氣候變遷的能力、精進栽培管理技術。