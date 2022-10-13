羅智強子弟兵、國民黨台北市議員候選人楊植斗。（圖／取自楊植斗臉書）

前中研院長李遠哲昨日接受媒體人黃光芹專訪時，直言民進黨二度執政，得到政權後就開始腐化，比過去更快，他更砲轟蔡政府的能源政策錯誤不斷、已無法與總統蔡英文溝通。國民黨台北市前議員羅智強子弟兵楊植斗指出，民進黨掌權時李也跟著享受權力，現在「繼續幫副總統賴清德說話」，心中打的算盤，就是希望2024賴上台後，他能繼續用諾貝爾獎的光環插手政治，所以根本不值得同情。

楊植斗今（13）日在臉書發文表示，李遠哲上節目砲打蔡英文一堆人叫好，但細看李的發言，實際上還是在為賴清德抱不平、死心蹋地支持民進黨。從前總統陳水扁開始，李就是一位「撈過界」的學者，不但插手教改又廣設大學，時至今日年年都有大學倒閉或退場，埋葬幾乎一代人的競爭力。

楊植斗指出，民進黨掌權時李遠哲也跟著享受權力，現在繼續幫賴清德說話，心中打的算盤，恐就是希望2024賴上台後，他可以繼續用他諾貝爾獎的光環，插手他不熟悉的領域。

對此，楊植斗痛批，李遠哲雖然抱怨蔡英文，但心中還是死忠的，這就跟一些親綠網紅一樣，一邊被侵犯一邊卻又投民進黨，「這不是活該是什麼？」所以李就跟這些人一樣，並不值得同情。