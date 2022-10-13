邊境正式解封 0+7免隔離上路！總統蔡英文視察桃園機場

台灣邊境今（13）日正式解封，總統蔡英文下午親自前往桃園機場進行視察，歡送出境旅客。消息傳出後在PTT上被網友罵爆，質疑「人家出國旅遊，是要視察三X？」

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，今日零時起全球旅遊疫情建議降為第二級，副總統賴清德一早就在臉書提醒，這代表台灣進入後疫情時代，接下來要全力拚經濟、拚復甦，「謝謝大家過去的配合及努力，我們繼續一起為台灣的未來打拚！」

蔡英文下午也與行政院長蘇貞昌、行政院發言人羅秉成、交通部長王國材、桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬等人，一同前往桃園機場視察，歡送旅客出境，並與機組人員合影留念，為機場工作人員們加油打氣。

消息傳出後引起PTT網友討論，網友全都感到相當無言，留言一面倒罵爆，怒批「蔡英文做一點正事吧，整天輔選，有沒有在治理國家啊？」、「確診大爆發就躲」、「妳以為出國會被當作是妳的恩典嗎」、「只有能作秀的場子看的到你，6年來你沒替台灣做過什麼」、「總統的工作是歡送旅客出國？」