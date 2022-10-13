桃園市長選戰打得激烈，相關民調也各有差異，但都顯示出國民黨候選人張善政與民進黨候選人鄭運鵬支持度接近。而一份最新的街頭民調昨（12）日出爐，這次結果為國民黨候選人張善政得到的票數第一，且超過其他候選人的總和。

時常進行選舉街頭投票的YouTuber「桃園孫先生」，昨前往桃園市八德區進行市長的街頭民調投票，而最終的結果為：國民黨候選人張善政得到了42票，排名第一，民進黨候選人鄭運鵬以23票排名次之，排名第三的無黨籍候選人鄭寶清拿到3票，而民眾黨候選人賴香伶得票則掛蛋。

投給張善政的民眾認為張「比較老實」、「老實有做事」、「為人正派」、「比較善良」、「學歷好」，而投給鄭運鵬的民眾則指出鄭「會做事」、「很有能力」。

而根據國民黨桃園市議員黃敬平所自費、訪問了1082人的民調顯示，張善政獲得32.3％的支持度，民進黨候選人鄭運鵬以28.6％緊追在後，再來則是無黨籍候選人鄭寶清的9.9％，以及民眾黨候選人賴香伶的4.5％。