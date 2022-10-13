屏東縣長潘孟安即將卸任，13日在議會接受總質詢時，遭議員林郁虹詢問是否要回去選立法委員，對此，潘首度公開表態「有一點在想」，還稱「最近很多人把初選恩怨拉到那個，很不該」，但隨即又說還是想要休息，意味深長的發言讓地方政壇人士臆測，綠營縣長初選裂痕未平，恐引爆明年立委初選內鬨。

屏東縣議員林郁虹13日在議會總質詢時，詢問即將卸任的潘孟安有沒有想要回去選立法委員、為屏東人發聲？對此，潘孟安說，本來想休息，但最近有很多人把初選恩怨拉到「那個」，他認為這很不該，所以「有一點在想」，他還強調，這是他首次這樣表態，但隨即又說，其實是想休息比較多，他從基層鄉代到現在整整29年，要休息一下。

會後，潘孟安接受媒體詢問是否真的想要選立委，潘孟安說，很謝謝議員的關心，不是鼓勵他到台北就是選立委，但他不改初衷，還是想要休息，每個人有每個人的想法，政治發展不是終生的，該休息還是要休息。

而當談到他在回覆議員時所提及的「初選恩怨」時，潘孟安說，最近坊間都在傳，選舉應該回歸常態，惡意的攻擊或負面操作都沒有必要，政策端牛肉才是真的。

潘孟安講得隱晦，對「初選恩怨」以及所謂的坊間傳言並未做出明確說明，但地方政壇人士已嗅到事情不單純，地方人士指出，民進黨針對2024立委選舉將在明年舉行黨內初選，潘在此時提到該事，似乎意有所指。

地方人士說，最近確實有傳出，有批綠營黨內人士不滿屏東縣長黨內初選時，潘投入大量資源支持周春米，因此發起投廢票或不投票來抵制潘、周，雖然不知道潘所謂的坊間傳言是否為這件事，但看來初選的裂痕未平，且還可能延燒到明年立委初選。