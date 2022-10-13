以100％永續紙材回收打造而成的「好鄰居」紙圖書館，內含紙桌椅、紙陳列架等設備。（7-11提供）

環保議題延燒，超商紛紛發表新作為，全家致力於解決剩食困境，今年世界糧食日前夕，宣示透過減少剩食、減少塑膠包裝、減少食品添加物的「三減政策」，支援永續飲食。此外全家會員APP升級改版，新增食品履歷系統，讓食品添加物、產地、營養標示輕鬆閱覽；統一超商好鄰居文教基金會攜手7-ELEVEN、捷盟行銷率通路之先，與全球百大紙業的正隆公司合作，運用回收之5000公斤紙箱，共同打造首座深山裡的「好鄰居」紙圖書館，等同減少29公噸碳排放量。透過建置「綠色永續循環」學習環境，讓每一位學童化身環保的種子，從閱讀及生活中輕鬆學習紙的循環再生。

全家響應16日「世界糧食日」，包含「AI鮮食訂購系統」助攻剩食每月減少370公噸、鮮食塑膠包裝年減百公噸、添加物減量4年改革有成，75％鮮食品項獲Clean Label潔淨認證。同時，鑑於現代人注重食品安全、追求簡單透明，全家APP新增升級版食品履歷系統「食在購安心」，不僅食品添加物、產地、營養標示輕鬆閱覽，更能一鍵查詢素食、有機等綠色永續飲食資訊，也可依個人飲食需求查詢「不含麩質」、「清真食品」等。

為鼓勵更多消費者加入「把剩食吃光光」的行列，全家會員APP將於19日起，推出全新集章趣活動，購買友善食光商品即可累計積分，全體會員累計滿1700萬積分，全家即會為地球種下1000棵樹。

7-11一同籌劃的「好鄰居」紙圖書館，以近4成門市單日約5000公斤之貨物回收紙箱，交由捷盟行銷分類整理後透過新拓企業車程運輸，再由正隆公司專業低碳綠色製造及設計研發技術，以回收紙箱分解再利用、全自動化生產，將回收原料製作成100％再生瓦楞紙板，再製成符合學童閱讀需求之永續紙材用具。

「好鄰居」紙圖書館以環保、輕巧、便利及安全為特色，內含紙桌椅、紙陳列架、紙裝置物等設備，打造兼具永續與美學的「紙」閱讀空間。六甲國小湖東分校坐擁豐富生態，紙圖書館設計理念即以森林主題構思，設計面保留瓦楞紙原來的牛皮色，打造「收納樹木紙椅」，相較一般校園木椅更為輕巧、可靈活運用；更首度導入紙樂屋全新「多功能紙展示架」，打破傳統書櫃橫直的規律線條，採三層式的結構設計，可陳列書籍封面，吸引孩童目光並提高借閱率，此外透過簡易組裝，也可輕鬆變化為司儀檯。