晶圓代工大廠台積電(2330)今（13）日召開線上法說，公布2022年第三季毛利率、營益率分創60.4％、50.6％新高，歸屬母公司稅後淨利2808.66億元，季增達18.5％、年增達79.7％，每股盈餘（EPS）達10.83元，連5季改寫歷史新高。

累計台積電前三季自結合併營收1.63兆元、年增達42.56％，營業利益7962.38億元、年增達70.42％，毛利率58.54％、營益率48.6％，優於去年同期51.23％、40.65％。歸屬母公司稅後淨利7206.26億元、年增達67.47％，每股盈餘27.79元，全數提前改寫年度新高。

台積電2022年第三季自結合併營收6131.42億元，季增達14.8％、年增達47.9％，連9季改寫新高，表現優於財測預期的季增10.1～14.5％。若以美元計算，第三季營收為202.3億美元，季增達11.4％、年增達35.9％，符合財測預期的198～206億元。

台積電第三季營業利益3103.24億元，季增達18.4％、年增達81.5％，歸屬母公司稅後淨利2808.66億元，季增達18.5％、年增達79.7％，每股盈餘達10.83元，全數改寫新高。毛利率60.4％、營益率50.6％亦雙創新高，優於財測預期的57.5～59.5％及47～49％。

台積電表示，5奈米、7奈米製程出貨分占第三季晶元銷售金額的28％及26％，使整體先進製程營升達全季晶圓銷售金額的54％。應用方面，以智慧手機及高速運算（HPC）分占41％、39％為主，營收成長則以物聯網季增達33％、智慧手機季增25％最強。