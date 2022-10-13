近40歲的安安（化名）從國中開始突然性格大變，並出現幻聽、幻視，家人誤以為安安是「卡到陰」，於是尋求宮廟的幫助，但安安卻沒因此好轉，就醫以後才確定是罹患了「思覺失調症」。經過長期的就醫控制，安安終於開始工作並恢復正常生活。醫師呼籲，每100個人就會有1人罹患此病，男性的發作年紀較女性早，通常在青少年、當兵時期，因此千萬不可輕忽初期症狀，得盡早治療。

安安於國中時開始性格大變，漸漸地與朋友疏遠，也對於社交相當恐懼，更出現幻聽、幻視等症狀，起初家人誤以為安安是俗稱的「卡到陰」，開始尋求各個宮廟的幫助，但安安卻沒有因此好轉，反而愈加嚴重，家人眼看情況不妙，才將安安帶去就醫。

經醫師判斷，發現安安罹患了「思覺失調症」，雖然安安想要從病魔的魔掌中逃脫，不過卻不停聽見有聲音叫他「把藥丟掉、不要吃藥」等聲音，導致病情每況愈下，甚至多次住院治療。

安安與病魔奮戰20多年後，轉到高雄市立凱旋醫院就醫，經過凱旋醫院精神科醫師鄭塏達的全方位治療後，安安開始恢復正常生活，現在從事洗車的工作，從當初一天只能洗4、5台車，進步到每天能洗20台車，也開始可以用自己的薪水包紅包給父母。

凱旋醫院社區精神科主任徐淑婷表示，思覺失調症的病程可分為「發病前」、「潛伏期」，以及較嚴重的「活躍期」和「殘餘症狀期」，「發病前」通常沒有或只有少量症狀；「潛伏期」症狀以工作和社交能力減退、失眠、多疑、情感淡漠等負性症狀主；「活躍期」有較明顯的正性症狀，像是幻覺、妄想、語無倫次、躁動不安、思想紊亂等；至於「殘餘症狀期」，除了正性和負性症狀加劇，認知和情感功能也會嚴重衰退，記憶力與判斷力差、情緒容易焦躁易怒。

凱旋醫院院長周煌智表示，會罹患思覺失調症是因為「大腦生病了」，造成思考能力與知覺功能失調的精神疾病，在台灣的病友預估有14萬人，盛行率約0.6％。思覺失調症若能及早發現及早治療，能夠讓患者更快回到正常的生活軌道。

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