雙座版殲-20和轟-6K轟炸機搭檔無人僚機

央視軍事科技播出的動畫顯示，殲-20雙座隱形戰機和轟-6K/N戰略轟炸機和無人機搭檔，引發網友熱烈討論。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）13日報導，雖然這只是動畫，和最後推出的軍事平台可能有所差異，但確實顯示，中國正堅定地朝最終實現這目標的方向邁進。

動畫顯示，1架雙座殲-20和3架攻擊-11「利劍」無人機搭檔，證實了長久以來的推論，那就是雙座版會用來控制無人忠誠僚機。此外，另有動畫顯示，有3、4架「飛鴻」-97（FH-97）偵察與攻擊無人機和中國的轟-6K戰略轟炸機搭檔，呈現出載人-無人編隊（manned-unmanned teaming，MUMT）的概念。

攻擊-11「利劍」無人機是在2019年10月1日十，在中共建政70周年大閱兵中首度正式公開亮相。廣泛認為，它將與美國的RQ-170「哨兵」（Sentinel）隱形無人機相匹敵。

而「飛鴻」-97是中國航天科工集團（CASIC）所研製，最初是2021年9月29日在廣東珠海航展中亮相。它能搭載各式武器，並具備蜂群和電子作戰的能力，類似美國的XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機。

Keep in mind this is a CCTV graphic: generic, and flawed.

Recall as early as a year ago, J-20 pilots alluded to (single seat) J-20 leading *four* UAVs (pic 1)



All it shows, is PLA are ok letting CCTV show they're pursuing high end MUMT -- which we've known for a while (pic 2-4) https://t.co/4Ek8LPOIqD pic.twitter.com/nbzffjoQO0 — Rick Joe mama (@RickJoe_PLA) October 12, 2022

另一方面，知名中國軍事航空專家喬瑞克（Rick Joe）雖然在推特上貼出相關影像，但也指出，央視的圖像是「通用並有瑕疵的」。他貼出其他3張先前央視報導的截圖顯示，中方軍用航空的發展與當時的報導有所出入。