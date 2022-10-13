台南1名網友日前曝光上班時間，市區河堤道路的恐怖場景，道路因車流壅塞，大批機車族只能「逆向」往前騎，該網友笑說是「屍速機車」；有其他網友說堵塞情況已10年之久，認為是轎車不動，才導致機車必須騎在逆向道，但原PO解釋機車到前方路口要回鑽到原車道，才變相導致塞車更嚴重。

該網友在臉書「爆料公社公開版」分享影片，台南市區往南科方向的河堤道路每到上下班尖峰時間就會湧現車潮，但因道路狹窄，大多數機車不想排隊就會騎在逆向，影片中可見大量的機車在逆向車道直行，原PO傻眼說「就像屍速機車一樣恐怖」，文章曝光也其他網友說因為轎車不動，機車才必須鑽到逆向車道。

台南1名網友日前曝光上班時間，市區河堤道路的恐怖場景，道路因車流壅塞，大批機車族只能「逆向」往前騎，該網友笑說是「屍速機車」。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

原PO回應轎車不動的原因，絕大部分是因機車到路口處要回到原車道，導致後方轎車不敢起步，「既然有喪屍的勇氣逆向，就要有勇氣勇往直前別轉彎插隊」，怒嗆騎士「家裡學校沒教排隊？」還說最大原因仍這是政府建設、政策關係。

其他網友留言「看樣子原po第一次經過那裡，快10年前就這樣了」、「原本上班就很塞的路，對岸又封起來做北外環，又更塞了」、「才這樣而已啊！你把北部的機車瀑布放哪裡」、「來看看每天的新港社大道就知道了」、「我就問，不這樣騎還能怎麼騎？周圍的路都快封完了」、「說真的與其要在那邊塞車，到不如走別條路」、「一個台南科學園區可以把路規劃成這樣讓上班的人習慣堵塞，也不容易」。