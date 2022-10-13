一名劉姓男子凌晨KTV歡唱遇警臨檢，現場囂張地往員警後腦勺吐菸，員警認為妨害公務將其帶回派出所偵辦，未料在警車上，劉男不顧員警要他別說話，又對4名員警罵四字經，警方立刻多辦一條侮辱公務員罪，法官認為劉男公然挑戰公權力，無視國家法治，判處拘役40天，得易科罰金4萬元，仍可上訴。

根據判決書，劉男於110年2月27日凌晨5時許，在桃園市某家KTV包廂遇員警到場臨檢，現場因對執勤的林姓員警後腦勺吐菸，在現場值勤的4名員警，認為劉男舉動涉嫌妨害公務行為，妤是要將劉男帶回派出所偵辦。

但劉男一上車就胡言亂語，員警要他安靜，但他回「為何要安靜、有什麼好安靜」，員警表示不想聽其講話後，劉男又回「隨便你們，大不了社維法就這樣，OK罰錢OK，關我幾天嘛OK，欸幹嘛不講話」等語向員警挑釁，但員警表示無須回話，劉男立刻向在場員警稱「幹你媽的」，員警質問他所述言語內容為何，劉男又再說一次「幹」，於是又被多辦一條侮辱公務員罪。

但劉男始否認有何侮辱公務員及公然侮辱犯行，辯稱他當時喝醉酒，不知道有沒有說這句話，如果有說這句話，那也不是故意的，因為自己當下已喝醉。

法官審理後認為，劉男因個人情緒，竟於員警依法執行職務之際，對四名員警進行言語上挑釁及攻擊性言語，公然挑戰公權力，無視國家法治，對公務員執勤威信造成相當危害，且劉男犯後否認犯行，且犯後迄今未主動與員警達成和解，也未獲得員警原諒，犯後態度不佳，依侮辱公務員罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。