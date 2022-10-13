三貂嶺河岸左右兩旁可看到層層堆疊的石籠護岸，是在納莉風災後將原有崩塌於河道中土石，就地取材以接近自然生態工法穩固邊坡建造而成，並達到河道清理及疏濬目的；約1公里長的石籠護岸最高堆疊11層，成了三貂嶺河岸特有的景色，新北市政府水利局肩負起基隆河上游三貂嶺護岸周遭的環境清潔及除草等例行性維護工作，以提供市民良好休憩及親水空間。

沿著河岸步道前行，即可看到岸邊兩側不少活化石植物筆筒樹，水利局除確保基隆河護岸結構安全，避免護岸掏空，讓居民生活更安全外，同時不遺餘力保護筆筒樹的棲息地及護岸植被，讓筆筒樹與三貂嶺護岸共生共榮，創造優質親水空間並兼顧市民休憩及生態環境的教育功能。

而三貂嶺車站更有全台唯一無公路可到的秘境車站之稱，也是近距離觀賞火車絕佳景點，由於台鐵宜蘭線及平溪線經過，多處步道緊鄰著鐵道而行，亦有跨越基隆河火車與人共行的橋樑，是不少火車迷朝聖的景點，隨時準備好與火車相遇，拿起手機、相機用鏡頭留住美好瞬間。

位於碩仁國小舊址旁的三貂嶺瀑布群步道，總長2.71公里，走訪一趟可以見到三座瀑布，分別為合谷瀑布、摩天瀑布及枇杷洞瀑布，沿途除欣賞仙氣逼人的瀑布群，還有峭壁、壺穴與岩窟景觀等，另近期重新開通「三貂嶺生態隧道」，隧道總長3.19公里，串聯雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺兩地觀光路線，尤其位於三貂嶺三爪子隧道出口處水池倒映著翠綠山色的美景，更是許多人驚豔及著名打卡景點。

新北市水利局表示，三貂嶺石籠護岸是當地一大特色，最高堆疊有11層，好天氣走訪時，不妨駐足認識一下活化石植物-筆筒樹，同時也感受一下維護人員的用心與辛勞。