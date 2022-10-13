柯志恩今天一早前往旗山老街拜票，隨後到旗山天后宮參拜及前往國民黨市議員參選人林義迪的競選總部成立大會。(柯志恩辦公室提供／林雅惠高雄傳真)

柯志恩今天一早前往旗山老街拜票，隨後到旗山天后宮參拜及前往國民黨市議員參選人林義迪的競選總部成立大會。(林雅惠攝)

柯志恩今天一早前往旗山老街拜票，隨後到旗山天后宮參拜及前往國民黨市議員參選人林義迪的競選總部成立大會。(林雅惠攝)

柯志恩今天一早前往旗山老街拜票，隨後到旗山天后宮參拜及前往國民黨市議員參選人林義迪的競選總部成立大會。(林雅惠攝)

年底九合一選舉腳步接近，國民黨高雄市長參選人柯志恩13日上午前往旗山老街拜票，一一向攤商及民眾拜託致意，深怕錯過每一雙支持著的手，現場不少攤販相當驚喜，有攤商表示，期待換人做做看，另有攤商主動當起柯志恩分身，向鄉親懇託支持柯志恩。

柯志恩今天一早前往旗山老街拜票，隨後到旗山天后宮參拜及前往國民黨市議員參選人林義迪的競選總部成立大會。柯志恩表示，不論是市場的攤商，或是路過買菜的民眾，皆希望高雄這次能夠翻轉，更有攤商直白的表示，「民進黨這幾年真的做的太糟糕了，期待能換人做看看！」，令她感受肩負使命的重要性。

柯志恩結束旗山老街拜票行程後，即在市議員林義迪陪同下，前往旗山天后宮參拜，祈求天上聖母庇佑平安、順心，市長、議員雙雙高票當選，隨後在戰鼓醒獅團帶領下，步入林義迪競選總部成立大會現場，引起現場民眾歡呼鼓掌聲不斷。

柯志恩表示，林義迪是她在大旗美地區非常重要的支柱，她讚揚林義迪的積極，日前香蕉價格下跌時，她第一時間就和林義迪聯絡，林一口答應她陪同前往關心蕉農採收狀況。

柯志恩說，林義迪的資歷非常完整，從里長、鎮長、區長再到議員，長期以來十分關心在地的發展，呼籲鄉親除了要力挺她當選市長外，也要讓林義迪順利當選，在下個會期監督新市長，為大旗美地區發聲、造福鄉里。