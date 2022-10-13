饒慶鈴13日在競選總部發表「綻放藝文，下鄉紮根上國際」政見，營造整個台東都是你的美術館。饒慶鈴提到，4年來積極推動藝起來我家、歌仔戲下鄉等多項藝術下鄉活動，讓鄉親更貼近藝文，創新辦理「台東光祭」，未來將深化台東大美術館的理念，讓台東每個轉角都能遇見藝術帶來的精彩，持續豐富縣民的生活。
吉盧夫敢民宿的老闆鄔久子到場現身說法，他除了是在地樂團的主唱，他經營的民宿很有排灣族特色，可惜知道的人不多。原本遊客經過南迴公路車子不會停下來，也不知道走進部落看看，但今年6月，縣府安排在他家民宿拍攝「藝起來我家」，在地人全部動了起來，縣長也來親自加持，比豐年祭還熱鬧，之後每天訂單都是滿的。
從台北回到台東參加音樂技術人才培訓的陳俊傑感觸很深，他說，在台東可以表演的人很多，但是幕後的技術人員很缺。原本他在北部從事音樂幕後工作，很想回台東，但是在台東找不到適合的工作，只能到監獄當管理員。感謝縣長提出的技術人員培訓計畫，讓他可以一展所長，還可以增進技能。
饒慶鈴說，「南島文化園區」的觀念現在可以打破了，文化不必侷限在一個特定範圍，其實整個台東都可以是美術館都是南島文化園區。明年的PASIWALI國際原住民音樂節，已規畫安排南島語系的各國音樂人來辦工作坊，讓文化更多交流。
天下雜誌調查中，台東連續2年蟬連藝術展演活動最多的縣市，榮獲「藝文王」封號，也在遠見雜誌的教育文化面向獲全台第2。饒慶鈴說，自上任後積極打造全縣成為大美術館，倡導「藝術下鄉」的最初動機，就是把整個台東當成1座沒有圍牆的美術館，因此持續在各鄉鎮市推動「那年，我們一起聽的歌」、「憶曲來台東」、「行動美術館」等超過百場的藝術下鄉活動，落實藝術即生活。
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