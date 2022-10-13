饒慶鈴13日發表藝文政見，從台北回到台東參加音樂技術人才培訓的陳俊傑說原本他在北部從事音樂幕後工作，很想回台東，但是在台東找不到適合的工作。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴13日發表藝文政見，吉盧夫敢民宿的老闆鄔久子說，原本遊客經過南迴公路車子不會停下來，也不知道走進部落看看。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴13日在競選總部發表「綻放藝文，下鄉紮根上國際」政見，營造整個台東都是你的美術館。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴發表藝術政見 透露明年PASIWALI原住民音樂節新方向(影片來源 記者蔡旻妤攝)

饒慶鈴13日在競選總部發表「綻放藝文，下鄉紮根上國際」政見，營造整個台東都是你的美術館。饒慶鈴提到，4年來積極推動藝起來我家、歌仔戲下鄉等多項藝術下鄉活動，讓鄉親更貼近藝文，創新辦理「台東光祭」，未來將深化台東大美術館的理念，讓台東每個轉角都能遇見藝術帶來的精彩，持續豐富縣民的生活。

吉盧夫敢民宿的老闆鄔久子到場現身說法，他除了是在地樂團的主唱，他經營的民宿很有排灣族特色，可惜知道的人不多。原本遊客經過南迴公路車子不會停下來，也不知道走進部落看看，但今年6月，縣府安排在他家民宿拍攝「藝起來我家」，在地人全部動了起來，縣長也來親自加持，比豐年祭還熱鬧，之後每天訂單都是滿的。

從台北回到台東參加音樂技術人才培訓的陳俊傑感觸很深，他說，在台東可以表演的人很多，但是幕後的技術人員很缺。原本他在北部從事音樂幕後工作，很想回台東，但是在台東找不到適合的工作，只能到監獄當管理員。感謝縣長提出的技術人員培訓計畫，讓他可以一展所長，還可以增進技能。

饒慶鈴說，「南島文化園區」的觀念現在可以打破了，文化不必侷限在一個特定範圍，其實整個台東都可以是美術館都是南島文化園區。明年的PASIWALI國際原住民音樂節，已規畫安排南島語系的各國音樂人來辦工作坊，讓文化更多交流。

天下雜誌調查中，台東連續2年蟬連藝術展演活動最多的縣市，榮獲「藝文王」封號，也在遠見雜誌的教育文化面向獲全台第2。饒慶鈴說，自上任後積極打造全縣成為大美術館，倡導「藝術下鄉」的最初動機，就是把整個台東當成1座沒有圍牆的美術館，因此持續在各鄉鎮市推動「那年，我們一起聽的歌」、「憶曲來台東」、「行動美術館」等超過百場的藝術下鄉活動，落實藝術即生活。