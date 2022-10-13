國門今天正式解封，0+7上路，但國際再度面臨新變異株BF.7威脅。台大小兒感染科主治醫師黃立民今天上午出席「三防四族 2022秋冬保肺戰」記者會受訪表示，現在問題在於需要擴充檢驗量能，因為現在都是抽驗、不是全部驗，抓到新型病毒株的時間會比較晚，可能已經進來了，下周才抽驗到，甚至會漏掉，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，接下來會增加到100人。

黃立民表示，「基本上就是量能不夠、必須增加，這是一件痛苦的事情，但這很重要」，要抓新型變異株，一定要增加檢驗量能。

對於新的變異株在國際崛起，王必勝表示，BF.7應該不只進到台灣，全世界流通又開始了，會進到所有的世界上每個國家，但目前對於BF.7特性和相關資料還不是很完全，我們等到資料完整時再報告。也會參考歐洲的狀況。

今天是0+7第一天上路，王必勝表示，不清楚今天入境整體人數，但以目前訂票來看，大約一萬二人次，初估接下來每天大概一萬上下入境。

王必勝表示，機場現在沒有抽驗PCR，但對於有症狀者還是會做唾液的PCR，有症狀的者一天大概抽驗30~60人，現在開放後，可能會增加到100人左右，因有症狀的陽性率大概是30% ，會就這些陽性檢體送到昆陽做定序，會是不錯的指標。

黃立民指出，BF.7可能在今年冬天，12月成為主流病毒株，對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國際上關注可能會取代BA.5的，不只有BF.7，還有BA.2.75，國際上候選的病毒株仍方興未艾，要待這些病毒株在流行中竄出確實可能造成某個國家取代BA.5，才能作後續的觀察和預測，目前尚未有專家可以準確預估十二月或是一月或是冬天，哪個病毒株會佔多數，還要持續觀察。