台中市烏日區學田路722巷地勢低窪易淹水，且道路狹窄出入不易，將由建設局編列預算打通，水利局建置雨水下水道協助改善。（潘虹恩攝）

學田里里長劉枝銓表示，此工程居民期盼了10幾年，如今將規畫動工，居民也相當開心。（潘虹恩攝）

台中市烏日區學田路722巷道路狹窄、地勢低窪，每逢雨季、暴雨易淹水，且巷弄狹小出入不易，台中市議員吳瓊華10日上午邀請建設局、水利局、當地區長、里長一起會勘，盼還給當地居民安全的居住、用路環境；建設局表示，工程由建設局編列預算打通，水利局配合建置雨水下水道。

吳瓊華同市府建設局局長陳大田、水利局副局長馬名謙、區長林崇懿、學田里里長劉枝銓於學田路722巷與地方民眾面對面交流，說明學田路722巷弄打通工程進度；此案將由建設局編列預算辦理道路打通，水利局配合建置雨水下水道，盼明年能順利動工。

陳大田表示，當地居民長期反映水患及道路問題，前1、2年曾在學田路設置雨水下水道，初步解決排水問題，今年則編列了開闢經費，總經費高達1億4000萬元，其中用地取得費用為1億1500萬元，工程費約2700萬元，很感謝市議會通過核定，接下來將啟動用地取得程序；更表示，這條路長僅短短350公尺、寬6公尺，但是未來效益無窮。

馬名謙指出，學田路主線道的雨水下水道第1、2期已於今年完工，這次建設局進行學田路722巷弄打通工程，水利局則配合進行第3期雨水下水道設置，相信施作完成後，當地的淹水問題可以迎刃而解。

吳瓊華表示，學田路722巷淹水及交通問題困擾在地居民多年，她5、6年前也曾辦過說明會卻不了了之，由於此狀況關乎居民生命安全問題，她在議會相當關心此事，盧秀燕也很重視，經過她們的極力爭取，如今預算終於通過，希望明年能順利動工，讓民眾安心。

劉枝銓表示，此工程當地居民期盼了10幾年，過去此區域常常淹水，曾經淹了6、70公分之高，盼建置雨水下水道後能有效改善淹水問題，再者打通巷弄後，有利於救護車及消防車進出，居民也相當開心。