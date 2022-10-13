民眾黨新竹市長高虹安論文爭議越打民調越高，反觀國民黨市長參選人林耕仁民調最後，國民黨主席朱立倫發言力挺，台中市長盧秀燕十指緊扣高虹安，是否國民黨想棄保？民進黨副祕書長林鶴明今受訪表示，朱立倫這樣操作，自以為很聰明，2024都會自食惡果。

林鶴明今接受主持人黃光芹專訪提到新竹市選情指出，國民黨之前都是在新竹市執政，民眾黨要是在新竹市拿下這一席，朱立倫難道不會覺得丟臉？若朱立倫要是在新竹放棄林耕仁，朱立倫可能在其他地方也會放棄自己提名的候選人，表示這個政黨已經沒有核心價值。

他說，跑去支持對方？這個政黨最後就會渙散，不然就不要提名，既然提了就要負責任，若提名不照顧人家就像詐騙集團。

林鶴明指出，這場選舉朱立倫好像不見了，國民黨身為最大在野黨，盧秀燕的行為有沒有跟黨中央報備？黨的候選人情何以堪？朱立倫這樣操作，自以為很聰明，2024都會自食惡果，認為這些選區只要不讓民進黨就好，若柯文哲選總統，朱立倫也要選，國民黨候選人事不是都可以「可割可棄」？有支持者還去提別的候選人，支持者一定會錯亂。

林鶴明表示，國民黨若跟著把高捧成政治明星，但是2024高虹安當然是支持柯文哲，難道支持朱立倫嗎？政黨之間可以合作，會先協調，共同提名或是禮讓，民眾黨是小黨當然會這樣操作，穩賺不賠，但是國民黨當提了候選人卻不支持，而是暗助對手，一定會有後遺症。