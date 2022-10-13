近期天氣轉涼，疾管署今公布流感、呼吸道融合病毒（RSV）最新監測情形。上周流感陽性個案通報共有184例，而RSV近4周的陽性檢體則介於12～118件之間，尚未超越2020年的高峰。由於口罩對於冬季的呼吸道傳染病也有很好的防護效果，中央流行疫情指揮中心表示，11月以後才有機會討論口罩政策。

疾管署副署長莊人祥表示，根據實驗室監測資料，前幾周的流感通報有80幾例，但是上周有184例，另肺炎鏈球菌則有65例。

呼吸道融合病毒（RSV）方面，莊人祥說，近4周檢出的陽性檢體有上升現象，今年第37～40周，檢出的數量分別為12、49、88、118件，沒有到2020年第47周的高峰，當時1周有423件。RSV主要裁減的以6歲以下年齡為主，約佔98.5％。

莊人祥表示，目前在社區上，有多重呼吸道病毒有種在流行，不管是小兒或成人都要注意，幼兒要注意RSV，肺炎鏈球菌則是大人小孩都可能感染。

指揮官王必勝表示，冬季的呼吸道疾病比較嚴重，有2方法因應，若符合疫苗資格就應施打，流感疫苗10月已開打，呼籲大家打疫苗，增加保護力。另1個辦法是戴口罩，口罩政策暫時不會調整，該戴的場合還是要戴好，保持社交距離、勤洗手。

王必勝表示，除了預防新冠，口罩對於冬季的呼吸道傳染病也有很好的防護效果，應該是11月以後才有機會討論口罩政策。