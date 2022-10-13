MLB推薦賽事 : 10/14(五) 07:37，克里夫蘭守護者@紐約洋基(系列賽第二戰)

紐約洋基擁有美國職棒史上最多的27座冠軍，但自2009年擊敗費城人奪冠後，近12個賽季都無緣捧起金盃。洋基本季以出色的投打戰力搶下美聯東區王座，賺到季後賽首輪輪空的優勢，第二輪的對手是美聯中區冠軍克里夫蘭守護者，守護者本季團隊薪資8,205萬美金聯盟倒數第三，是12支季後賽球隊中最低，而向來灑錢不手軟的洋基團隊薪資2.6億美金聯盟第三，這個系列賽將考驗小市場球隊能否用有限的預算與財大氣粗的邪惡帝國相抗衡。守護者打線在系列賽首戰遭到封鎖，以1比4吞下敗仗，第2戰將推出王牌畢博爾(Shane Bieber)應戰，若畢博爾無法帶領球隊拿下勝利，守護者將陷入被洋基聽牌的絕境。

洋基本季長打火力凶猛，團隊254支全壘打高居聯盟之冠，「法官」賈居(Aaron Judge)更以62轟打破高懸61年的美聯單季全壘打紀錄，整季幾乎都以強勢的長程砲火攻城掠地。洋基雖然在明星賽後攻擊效率有些許下滑，但7月打出7轟的卡本特(Matt Carpenter)在季後賽傷癒歸隊，打線將更趨完整，相較於守護者的稚嫩打線，洋基打線不僅具有長打威脅性，經驗及打線深度也明顯佔上風。

邁入半重建期的守護者本季團隊攻擊指數僅有0.699，低於聯盟平均0.706，先發陣容只有明星三壘打拉米瑞茲(José Ramírez)的攻擊指數突破8成，團隊攻擊效率並不出色。但受惠於美聯中區競爭力不佳，投手戰力穩定的守護者得以登上美聯中區冠軍，本季守護者對戰美聯中區的勝率高達61.8%(47勝29敗)，但面對其他分區的勝率僅剩52.3%(45勝41敗)，整體戰力是6支分區冠軍球隊中最為薄弱的。

守護者此戰先發投手畢博爾本季擺脫控球不穩的問題，BB/9值從上季的3.1次進步至本季的1.6次，本季自責分率2.88、WHIP值1.040站穩球隊頭號王牌，而畢博爾在季後賽首輪面對坦帕灣光芒主投7.2局只失1分，更是守護者能淘汰光芒的功臣之一。洋基則是推出左手怪傑N.寇提茲(Nestor Cortes)應戰，N.寇提茲的球質並不出色，主要以多變的投球姿勢及出手點來擾亂打者節奏，本季N.寇提茲自責分率2.44、WHIP值0.922都創下個人單季最佳紀錄。本季N.寇提茲面對守護者兩場賽事都拿下優質先發，對戰自責分率僅有2.19，此戰若能發揮季賽的投球水準，洋基有機會連續兩場封鎖住守護者打線。

守護者打線在系列賽首戰表現低迷，8次得點圈機會都無功而返，全場僅靠著華裔新秀史蒂文.關(Steven Kwan)的陽春全壘打拿到1分，洋基投手N.寇提茲本季的HR/9值僅有0.9支，如果守護者打擊依舊無法有效串聯，攻擊端將難有建樹。洋基主砲賈居首戰雖然沒有長打演出，但打線深度佳的洋基仍靠著瑞佐(Anthony Rizzo)及貝德(Harrison Bader)的兩發全壘打鎖定戰局，因此筆者看好攻守兩端都較穩定的洋基能趁勝追擊，搶下系列賽第2戰勝利，考量洋基本季對守護者的讓分玩法過盤率不到5成，因此建議保守投注「不讓分玩法-主勝」。