片中鍾瑶（左）加戲捏臉張孝全，親密小動作增加夫妻情趣。（威視提供）

由吳明憲監製、新銳導演陳奕甫執導，張孝全、陳昊森首度攜手主演的犯罪懸疑電影《罪後真相》，13日釋出影帝張孝全幕後花絮，他在片中挑戰大量台詞、語速快的電視名嘴，不僅事先向線上名嘴討教，更自加小動作即興發揮，替角色增添可看度，同時詮釋搶流量的媒體人及喪妻獨自扶養女兒的單親爸爸，甚至意外捲入凶殺案。

張孝全繼《女朋友。男朋友》睽違10年再度角逐金馬影帝，在《罪後真相》飾演從電視台轉戰網路的過氣名嘴劉立民，意外捲入7年前棒球情殺案，被飾演重刑犯的陳昊森綁架逃獄，為了百萬訂閱，甚至不顧生命危險也要直播自己被綁票。

張孝全平常就喜歡看談話性節目，拍攝前曾與線上名嘴碰面，並將他們腦筋靈活、對答如流的特質融入角色中，還自創一套插腰打響指的手勢動作，讓陳奕甫感到出乎意料，不過大量台詞加上飛快語速，連張孝全也吃不消，其中1場與警探爭辯的戲，前後拍了20次才完成，不常NG的他舌頭頻打結，笑說：「拍到頭都暈了！」

在《罪後真相》中，張孝全與鍾瑶搭檔飾演媒體界夫妻檔，攜手成立追求新聞真相的「True立場」網路節目，劇情設定妻子早逝，兩人對手戲不多，為加速進入夫妻狀態，鍾瑶特別加入捏臉、玩臉等親密小動作建立彼此信任感。

談起與張孝全的合作經驗，鍾瑶表示張孝全開拍後就進入劉立民的狀態，人很溫暖又非常專業，她跟著被影響，甚至一度入戲太深，整天都想不起張孝全本名叫什麼，她笑道：「我那天怎樣都想不起他的本名！一直想說張什麼？劉什麼？把兩個人結合跟混淆了。」電影28日上映。