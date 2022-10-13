海洋生物科技暨資源學系和海洋環境及工程學系團隊模仿「劍魚」的身形，盡可能減少魚體表面阻力，輕巧的體型帶來絕佳表現，穩定游出最長距離。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

「流魚型式水下仿生設計競賽」，學生融合海洋知識與3D列印技術，挑戰仿生魚體「游得遠且不觸地」，海洋工程學系團隊打造輕巧流線型的「劍魚」魚體，成功拿下冠軍。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

師法自然，仿生科技被譽為新生物經濟時代的永續科技，國立中山大學ORCA（Ocean‐awareness Revival and Co‐learning Alliance）共學群主辦「流魚型式水下仿生設計競賽」，學生融合海洋知識與3D列印技術，挑戰仿生魚體「游得遠且不觸地」，海洋工程學系團隊打造輕巧流線型的「劍魚」魚體，成功拿下冠軍，中山大學期待日後能培育選手踏入國際仿生設計競賽殿堂。

該競賽以仿生應用、設計原理以及實際下水模擬結果等三面向評分。競賽現場，水槽邊架設滑輪組，將細繩連接仿生魚體與砝碼，藉由6種不同重量的砝碼，由重到輕分次拉動，拖曳水中的仿生作品，觀測每組作品在動力消失後慣性移動的距離、時間。移動越遠、愈持久的作品，表示抗阻力效率愈高，再以6次成績綜合評分，魚體若觸地或碰撞水槽則視為結束。

今年活動邁入第三屆，前兩屆學生曾嘗試複合媒材，但複合材料受水壓衝擊易分解，表現不如3D列印成型穩定，今年清一色以3D列印製作。競賽場地今年也改採實驗水槽，比起往年的塑膠水池，穩定度更高，可更加凸顯仿生魚本身特性。

中山大學海工系副教授陸曉筠指出，魚體太重很快就會停止，太輕就容易浮上水面，如何取得平衡是競賽最大挑戰。

海洋生物科技暨資源學系和海洋環境及工程學系團隊模仿「劍魚」的身形，盡可能減少魚體表面阻力，輕巧的體型帶來絕佳表現，穩定游出最長距離。海工系四年級選手林柏因表示，團隊最初就決定目標是小巧且輕型的魚體，以符合越輕的砝碼重量。此次競賽，學到理論的實踐和限制，課本上行得通的知識放在實際，就會面臨預算等諸多限制，必須學會調整及妥協。

共學群團隊表示，競賽讓學生學會工程、流體力學等生硬理論，本次前導工作坊由海洋科學系副教授廖德裕帶領學生了解魚體演化與流體的關係，如溪流生物體態如何能抗急流，尾、鰭、表皮各自具備持久的續航力或爆發力，認識仿生構造；海工系助理教授葉博弘讓學生親自觀察魚類在水槽中如何降低阻力；機電系副教授系王郁仁講解3D列印技術。學生透還需投入大量課餘時間自主學習，並整合相關知識，才能設計出實戰利器。