今天起邊境全面開放，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝王必勝今天凌晨赴桃園機場視察，他下午在防疫記者會上分享，旅客通關的時間很短、很順暢，除了會發放每人4劑快篩之外，「機場已經回復到疫情前的狀態」，預計今天入境總數約1.2萬人次。

10月13日起邊境開放，入境後採0+7自主防疫，根據指揮中心公布手板，以桃園機場為例，旅客下機後進入快篩發放區（原為審單區），並且需經過疾管署發燒篩檢站，如有症狀需現場篩檢，經海關查驗入境後，可搭乘防疫車輛、自駕，或由親友／機關團體接送，返回自主防疫處所。

邊境管制939天後，終於回復疫情前的狀態，被問到心情如何，王必勝表示，自己昨天晚上在現場覺得蠻感動的，回復正常生活又邁進一大步，最大感想是，防疫過程時間真的蠻長，經過很多考驗，沒辦法做到非常完美，但各項表現評比在世界都是名列前茅，這是全體國人的成績，也是第一線防疫人員的成績，也是中央和地方團隊的成績。

至於邊境解封後，防疫的下一步為何？王必勝表示，包括密切接觸者目前為3+4和0+7雙軌並行，未來是否統一變成0+7，以及確診者7+7的後7天是否調整，以及戴口罩規定，都會根據疫情狀況做調整，但本周還不會討論。