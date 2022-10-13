台北市長藍白參選人紛紛端出新創政策牛肉，但民進黨北市議員許淑華13日質疑，國民黨蔣萬安政見了無新意，抄中央作法就交作業，無黨籍黃珊珊的新創基金毫無目標，擴大投資卻沒回收機制，淪為漫天撒錢。她認為台北市應擔任政策領頭羊，加強新創補助主題性並建立風險評估和回收機制。

許淑華指出，黃珊珊主張「設基金、提高補助、擴項目」，無非是漫天撒錢，新創基金毫無目標，投資也沒有回收機制，擴大規模也只是花更多台北市民的錢，而蔣萬安所提的「投資金、匯人才、促成交」更是了無新意，只是把中央行之有年的新創政策改成台北市，「抄中央就想交作業，暴露蔣萬安的矽谷律師經驗只是過水。」

許淑華表示，他山之石可以攻錯，台北市應該借鏡被稱作新創之國的新加坡、以色列經驗。據2022年最新報告統計，新加坡擁有9300餘家新創公司及12家估值超過10億的獨角獸企業；以色列匯聚282家研發中心、1800間以上新創公司，並與大型企業Meta、蘋果、Google合作鏈接矽谷資源。 「台北市作為台灣國際首都，新創政策應該更聚焦，並擔任政策領頭羊。」

許淑華指出，應聚焦主題性新創，補助熱門領域建立生態系，針對國際資金的「熱門領域」或台灣強項，台北市應補助如AI、醫療、綠色金融等重點發展領域的新創，讓新創產生群聚效益及人才庫的互相流通，延伸形成產業生態系，而非消耗預算式的齊頭補助。

另外，許淑華認為，新創補助應建立風險評估，並增訂投資回收機制，市府應聘請專業經理團隊營運新創基金，並建立風險評估及回收機制，不然淪為漫無目的撒錢，只是養出許多補助型公司。

她說，如果沒有辦法聘請足夠專業的人士建立審查機制，初期不如與Google、AWS等私人企業，或台大、台科大等頂尖大學的育成中心，合作新創投資，培育經理人才，再逐步建立基金機制及擴大規模。