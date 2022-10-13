民進黨新竹縣長參選人周江杰認為明新科大到新豐火車站路段是新豐門面，應整頓道路環境與市容，並還給民眾乾淨好走的人行道。（周江杰團隊提供／邱立雅竹縣傳真）

台1線在新竹縣境路幅寬敞，但因遷就中央分隔島，交通仍呈現雜亂窘境，縣議員何智達關心台1線交通，建議打掉中央分隔島、加速台1線替代道路以及新豐火車站門面重新規畫。交旅處則回應已研擬改善計畫，另針對分隔島，也請主管機關公路總局列入年度計畫進行改善調整。

何智達指出，台1線在新竹縣境的路幅其實夠寬，但因道路設計問題造成塞車，讓駕駛等得一肚子火，若不小心發生擦撞也容易發生爭執。何智達建議可從新豐段試辦分隔島拆除、重新規畫，對於台1線新豐段安全島有知名的楓香大道，他認為綠化可以在公園，不一定要在馬路中央。

另外，何智達也建議新豐火車站整修，不只是讓門面好看，還能減緩站前台1線塞車的情形，也盼縣府盡速推動台1線替代道路計畫。民進黨新竹縣長參選人周江杰也恰好提出對新豐交通看法，認為從新豐火車站到明新科大間道路是新豐鄉的門面，沿途的環境整潔、電力電信的落地電箱都需要好好整理，還給鄉親乾淨好走的人行道。

交旅處長游志祥表示，新豐車站每天有1萬人進出，尖峰時間接送車輛影響台1線車流順暢與安全是目前最大問題，縣府已多次向主管及土地權屬機關台鐵反應，並邀集立委、公路總局及公所等權管單位現勘，研擬改善站前廣場及人行道，並規畫退縮空間提供臨停。

游志祥強調，在主管機關台鐵未進一步回應前，縣府基於維護縣民出入安全與順暢，已請專業團隊進行初步，研議改善方案，並將提供主管的台鐵列入改善。另針對台1線中央分隔島的建議，縣府已請主管機關公路總局列入年度計畫改善調整，後續並將持續協調，及早提供更安全用路環境。

至於台1線替代道路進度，工務處說明，因經費龐大分3期辦理，首期優先施做路段為118線至台68線，長1754公尺的工程，目前正辦理基本設計、鑽探調查及測量作業。