台1線在新竹縣境路幅寬敞，但因遷就中央分隔島，交通仍呈現雜亂窘境，縣議員何智達關心台1線交通，建議打掉中央分隔島、加速台1線替代道路以及新豐火車站門面重新規畫。交旅處則回應已研擬改善計畫，另針對分隔島，也請主管機關公路總局列入年度計畫進行改善調整。
何智達指出，台1線在新竹縣境的路幅其實夠寬，但因道路設計問題造成塞車，讓駕駛等得一肚子火，若不小心發生擦撞也容易發生爭執。何智達建議可從新豐段試辦分隔島拆除、重新規畫，對於台1線新豐段安全島有知名的楓香大道，他認為綠化可以在公園，不一定要在馬路中央。
另外，何智達也建議新豐火車站整修，不只是讓門面好看，還能減緩站前台1線塞車的情形，也盼縣府盡速推動台1線替代道路計畫。民進黨新竹縣長參選人周江杰也恰好提出對新豐交通看法，認為從新豐火車站到明新科大間道路是新豐鄉的門面，沿途的環境整潔、電力電信的落地電箱都需要好好整理，還給鄉親乾淨好走的人行道。
交旅處長游志祥表示，新豐車站每天有1萬人進出，尖峰時間接送車輛影響台1線車流順暢與安全是目前最大問題，縣府已多次向主管及土地權屬機關台鐵反應，並邀集立委、公路總局及公所等權管單位現勘，研擬改善站前廣場及人行道，並規畫退縮空間提供臨停。
游志祥強調，在主管機關台鐵未進一步回應前，縣府基於維護縣民出入安全與順暢，已請專業團隊進行初步，研議改善方案，並將提供主管的台鐵列入改善。另針對台1線中央分隔島的建議，縣府已請主管機關公路總局列入年度計畫改善調整，後續並將持續協調，及早提供更安全用路環境。
至於台1線替代道路進度，工務處說明，因經費龐大分3期辦理，首期優先施做路段為118線至台68線，長1754公尺的工程，目前正辦理基本設計、鑽探調查及測量作業。
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