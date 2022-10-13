夏于喬（左起）、黃心娣、吳映潔大跳熱舞，吳映潔爆料看黃心娣跳舞險笑場。（滿滿額娛樂提供）

喜劇電影《女優，摔吧！》由周美豫執導，夏于喬、吳映潔、黃心娣主演，片中夏于喬與吳映潔從AV界轉戰女子摔角選手，剛加入摔角團隊時因為還不懂技巧，把AV裡的愛情動作撫摸胸部、震動等招式放到擂台上，以姣好身材性感熱舞出場，靠著另類招術吸引滿場觀眾，令摔角夥伴黃心娣、大文與百白瞠目結舌。

吳映潔透露在電影中詮釋性感熱舞，是她從影以來最大的尺度，幾乎只有穿內衣褲的程度，過去她對於太短的短褲或是比基尼是有些抗拒的，她說：「我在心態上有說服自己，因為角色是AV女優，所以穿少一點沒事的！」

聊到性感熱舞的話題，吳映潔與夏于喬都對自己的表現感到滿意，認為電影中的舞蹈難不倒她們，吳映潔還爆料自己拍攝的時候差點忘記動作，因為當時眼角餘光瞄到黃心娣的「舞姿」，差點不小心笑出來，黃心娣則解釋因為自己有點肢體障礙，而且要跟吳映潔唱跳歌手吳映潔一起熱舞太緊張了。電影11月25日上映。