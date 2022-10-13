兵工廠上周在主場擊敗利物浦，8勝1敗的成績繼續獨居榜首，本周作客對里茲聯（10/16 21:00），槍手為保領先必全力出擊。曼城則再度展現強大火力，主場4：0大破南安普敦，挪威天生殺手哈蘭德（Erling Haaland）又有進球，9場英超聯賽已為「藍月亮」貢獻驚人的15個進球，各項賽事出賽13場進20球，比起他在效力多特蒙德時間總出賽89場進86球，還要再進化。本周曼城作客對利物浦（10/16 23:30），哈蘭德會不會將個人在英超的連續進球場次推進到第8場？

「紅軍」總教練克洛普（Jürgen Klopp）在敗給兵工廠後表示，利物浦本季已爭冠無望，目前他們的戰績是2勝4和2敗，排在第10位，雖然少賽一場，但已落後兵工廠14分，落後主要競爭對手曼城13分。有媒體分析，克洛普本季在利物浦邁入「七年之癢」，而他之前在德國執教梅因斯和多特蒙德，都在第7個球季出現問題，梅因斯是克洛普帶隊升上德甲，但第7季遭遇降級；多特在克洛普手中完成德甲二連霸，也打進過歐冠決賽，但他領軍第7季球隊只獲得第7名。今年正好又是克洛普來到利物浦的第7季，上季紅軍拿下足總盃和聯賽盃雙冠，歐冠殺入決賽，但本季問題叢生，從季初賣走馬內（Sadio Mané）、中場沒有增兵、陣容老化、傷病不斷、薩拉（Mohamed Salah）和阿諾德（Trent Alexander-Arnold）狀態低迷、後防不再穩健，種種問題似乎都指向克洛普，他在紅軍的執教生涯是否已走到盡頭？

與紅軍相比，曼城本季有了猛將加持，即使仍落後槍手，但始終被視為奪冠最大熱門，目前也是唯一不敗之師，9輪比賽進33球只失9球，攻守兩端都在英超領頭，全隊狀態正值巔峰，而且未受太多傷病影響。周中的歐冠小組賽派副選上陣，雖然被主隊哥本哈根0：0逼和，但仍然完成提前晉級的任務。利物浦上周又添兩名傷兵，包括迪亞斯（Luis Díaz）和阿諾德都將缺陣，本輪即使有主場優勢，恐怕仍難擋藍月亮的猛烈攻勢。推薦玩法：不讓分曼城勝、總分2.5球大。

兵工廠沒有因為作客敗給曼聯而有絲毫動搖，最近又拉出一波3連勝，如果加計歐足聯歐洲聯賽小組賽則是5連勝，近3場聯賽槍手攻進9球只失3球，表現僅次於曼城。槍手本季4個客場拿下3勝，而且全部完封對手。「白玫瑰」里茲聯開季3連不敗取得2勝1和，包括3:0大勝切爾西，但接下來的5輪1勝難求只有2和3敗，排名直直落掉到14位。前鋒班福特（Patrick Bamford）傷癒歸隊但仍未找回進球感覺，好消息是里茲本季主場仍保持不敗，但壞消息是里茲重返英超後還沒有贏過槍手，5次交手1和4敗，上賽季被兵工廠主客雙殺，主場甚至大敗1：4。以兩隊近況來評估，槍手贏面應該相當高。推薦玩法：讓分兵工廠勝、總分2.5球大。