光學鏡頭廠大立光(3008)公布2022年第3季財報，第3季合併毛利率為53.7%，季減2.1百分點，單季稅後盈餘81.42億元，季增64.63%，為2019年第3季以來新高，單季每股盈餘為61.01元，累計前3季每股盈餘為139.37元。

大立光今天下午舉行法說會，由於進入傳統旺季，蘋果iPhone 14新機上市後銷售不錯，推升大立光第3季合併營收達134.77億元，季增39.3%，年增12.52%，為2020年第4季以來單季新高，營業毛利為72.37億元，季增34.06%，單季合併毛利率為53.7%，季減2.1個百分點，營業淨利為55.54億元，季增37.64%，單季營業淨利率為41.21%，季減0.5個百分點，在匯兌等業外挹注下，單季稅前盈餘為96.95億元，季增56.34%，稅後盈餘為81.42億元，季增64.63%，為2019年第3季以來新高，單季每股盈餘為61.01元。

大立光前3季合併營收為332.85億元，年減2%，營業毛利為180.42億元，年減14%，合併毛利率為54.21%，年減7.31個百分點，營業淨利為135.99億元，年減21%，營業淨利率為40.86%，稅前盈餘為226.58億元，年增35%，稅後盈餘為186億元，年增37%，每股盈餘為139.37元。

若以產品組合來看，2022年第3季20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收10%到20%，10M(百萬畫素)以上產品約占50%到60%，8M以上約占0%到10%，其他產品約占30%到40%。