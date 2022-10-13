晶圓代工大廠台積電(2330)今（13）日召開線上法說，預期2022年第四季合併營收將介於199～207億美元，季減1.6％至季增2.4％、年增26.5～31.6％。在假設新台幣兌美元平均匯率31.5元狀況下，毛利率預期介於59.5～61.5％、營益率介於49～51％。

以上述財測及新台幣匯率假設推算，台積電受惠新台幣貶值助攻，第四季合併營收估落於6268.5～6520.5億元，約季增2.2～6.4％、年增達43～48.8％，連10季改寫新高，毛利率及營益率則可望持穩高檔，力拚較第三季60.43％、50.61％再向上創高。

台積電2022年第三季自結合併營收6131.42億元，季增達14.8％、年增達47.9％，連9季改寫新高，毛利率60.4％、營益率50.6％，連3季創高。歸屬母公司稅後淨利2808.66億元，季增達18.5％、年增達79.7％，每股盈餘（EPS）達10.83元，連5季改寫新高。

累計台積電前三季自結合併營收1.63兆元、年增達42.56％，營業利益7962.38億元、年增達70.42％，毛利率58.54％、營益率48.6％，優於去年同期51.23％、40.65％。歸屬母公司稅後淨利7206.26億元、年增達67.47％，每股盈餘27.79元，全數提前改寫年度新高。

觀察第三季各應用占比，智慧手機及智慧手機分達28％、26％，物聯網、車用、其他及消費性電子各10％、5％、3％和2％。與第二季相比，物聯網及智慧手機分別季增達33％、25％，車用及其他分別季增15％及10％，消費性電子則季減2％。

台積電第三季資本支出約87.5億美元（約新台幣2789億元），較第二季73.4億美元增加19.2％、較去年同期67.7億美元成長29.2％。合計前三季資本支出約254.7億美元（約新台幣8119億元），較去年同期215.8億美元增加達18％。