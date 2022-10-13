歐洲最大糖生產商Suedzucker周四指出，該公司上季獲利成長近80%；並且在糖和生物燃料部門強勁支撐下，重申全年獲利財測的上揚。

該公司預計，由於糖價上漲，將可以抵銷掉較高的能源成本。但未來幾個月的業績，部分將取決於俄羅斯削減向歐洲輸送天然氣後，該公司能否獲得充足的能源供應。

該公司第二財季(6~8月)營業利益為年增79.5%，為1.53億歐元，表現遠高於去年同期的8500萬歐元。

Suedzucker說，生物燃料部門CropEnergies的強勁獲利表現，支撐了公司業績。

Suedzuckder也重申了今年八月提出的全財年財測，營業利益將達到4.5億至5.5億歐元之間，高於上一財年的3.32億歐元。

在2022/23的本財年中，歐盟將繼續成為糖的淨進口國，Suedzucker也將享受一個正面的市場環境。「公司可以原材料和能源成本的急劇上漲轉嫁給消費者，因為從2022年10月開始，糖的售價將大幅上漲」。

報告稱，歐洲今年種植甜菜的面積減少，年減約4%。Suedzuckder發言人也表示，「全球和歐洲的糖價持續上升，我們有信心在未來幾個月裡，公司生產的糖售價將提高」。

此外今年的糖收穫和加工從九月開始，至今進展良好，且德國近幾周的降雨，也給農作物帶來正面影響。