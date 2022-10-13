玄奘大學12日舉辦「秋詩翩翩日本舞踊表演」活動，吸引約180位校內外人士報名參加。（玄奘大學提供／王惠慧新竹傳真）

玄奘大學12日舉辦「秋詩翩翩日本舞踊表演」活動，由應用日語學系與國際中心邀請日本舞踊教師徐秀梅及「賀也日本舞踊藝術團」來校表演，吸引了約180位校內外人士報名參加，觀眾看得目不轉睛，驚呼實在太精彩。

玄奘大學指出，秋天是宜人舒爽的季節，日本過去就有藝術之秋、運動之秋、食慾之秋和閱讀之秋的說法，這也是為何人們喜歡選擇秋天舉辦文藝活動及運動會的原因，順應秋季來臨，玄奘大學也在12日舉辦「秋詩翩翩日本舞踊表演」活動。

玄奘大學應用日語學系與國際中心，早在暑假期間就開始籌畫本次活動，請到知名的日本舞踊教師徐秀梅，以及徐秀梅旗下的「賀也日本舞踊藝術團」來校表演，活動吸引了約180位校內外人士報名參加，除佛教界朋友外，也有竹北的日語學習團體慕名而來，可謂敦親睦鄰的藝術盛會。

徐秀梅也向觀眾說明日本舞踊常見的道具，也親自演示各項道具呈現的動作及視覺效果，舞團的10位成員也分別以不同的道具為主題，表演12首不同風格的日本舞踊，台下觀眾看得目不轉睛。當中有觀眾耳熟能詳的日語翻唱歌曲，例如台語老歌《一支小雨傘》、華語流行歌《陪我看日出》、動漫鬼滅之刃主題曲《紅蓮華》等。

玄奘大學指出，日本舞踊歷史悠久，一開始由歌舞伎舞踊發展而來，其節奏、舞步、動作相當具有特色，可以充分展現日本傳統文化剛柔兼具的美感。而現今的日本舞踊則是加入許多創意元素，甚至結合流行音樂一起表演。

玄奘大學校長簡紹琦表示，校方會持續推動相關活動，並幫助學子完成到日本讀書的夢想。應日系主任池田辰彰也說，透過系上的多元課程規劃，讓學生的就業選擇之路更寬更廣，這些都是今後要繼續努力的目標。

校方指出，學校一直以來致力推動跨文化理解與溝通，以及國際交流活動，除日本文化專題講座外，也安排學生與日本姊妹校的線上同步交流課程及移地教學、赴日觀光飯店或滑雪場實習、日本大學交換留學制度等，提升學生的國際視野及語言能力，成效有目共睹。