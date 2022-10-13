《英雄聯盟》世界大賽「小組賽」第1輪比賽於本週一(10/11)結束，各組戰況如後。A組由EDG (中國賽區)、FNC (歐洲賽區)及T1 (韓國賽區)分別以2勝1敗的戰績併列小組第1。B組由JDG (中國賽區)以3勝0敗的戰績暫居小組第1，DWG (韓國賽區)以2勝1敗的成績緊追在後。C組來自歐洲賽區的RGE連續擊敗中、韓強隊，以全勝的戰績暫居小組第1。D組來自中國賽區的RNG在擊敗韓國冠軍GEN後，勢如破竹，同樣以全勝的戰績暫居小組第1。

《英雄聯盟》世界大賽「小組賽」第1輪比賽

「小組賽」第2輪比賽將在台灣時間的10/14(五)～10/17(一)進行，由於小組內只有戰績前2名的隊伍能晉級8強賽，在各隊待進行的比賽場數僅剩3場的情況下，相信定會使出渾身解數，取得勝利。本週有2場精彩的比賽，Twitch、虎牙直播…等平台都有播放，精彩可期，切勿錯過。以下是分析：

10/15(六) 8:00，DWG戰隊 @ 京東電競，推薦：獲得首殺/首塔隊伍「DWG戰隊」

雙方在B組第1輪比賽(10/8)交手的結果是由JDG拿下勝利。兩隊都是擅長抓機會並迅速擴大優勢的隊伍，比賽過程中雙方互有領先，在24分鐘以前，經濟數幾乎持平；隨後，兩隊均勢因為DWG搶下巴龍而改變，但JDG的防守到位，很快就將劣勢扳回。最後決定勝負的是進行至29分鐘雙方在小龍坑附近的團戰，JDG下路Hope擊殺DWG上路Nuguri後，DWG中路ShowMaker立即還以顏色擊殺JDG上路369，但隨後JDG打野Kanavi在小龍坑內擊殺DK打野Canyon，接著JDG全隊轉進巴龍坑，4對3以多打少，搶下第2隻巴龍，最終順勢贏得比賽。回到兩隊即將進行的第2場比賽，雙方實力接近，勝負難料；不過DWG在第1輪的比賽中，無論輸贏都有相當驚人的首殺率(100%)及首塔率(100%)，建議可避開不讓分，改買首殺或首塔的玩法。

10/17(一) 3:00，中信飛牡蠣 @ 100盜賊，推薦：不讓分「中信飛牡蠣」

雙方在D組第1輪比賽(10/7)交手的結果是由CFO拿下勝利。過程中CFO穩紮穩打，經濟數一路領先對方至比賽結束，CFO下路Shunn在這場比賽中打出10／0／1 (擊殺數／死亡數／助攻數) 的完美表現，幫助隊伍拿下小組賽的首勝。CFO在隨後的比賽中，對上RNG、GEN等中、韓強隊，雖未能贏得比賽，但都展現極佳的韌性，甚至在對上韓國冠軍GEN，CFO中路Mission、上路Rest等人都有不輸給對手的精彩表現，兩隊更是鏖戰近40分鐘才分出勝負，說明CFO的實力不俗。另一方面，來自北美賽區(LCS)的第2種子100T，雖然有「主場」優勢，但小組賽第1輪的表現並不理想，相關數據如：戰損比 (Kill Death Ratio) 0.42、平均每局擊殺數7個、平均每分鐘經濟 (Gold per Minute) 1,598…等，在D組都是敬陪末座，要贏下與CFO交手的第2場比賽，困難度不小。