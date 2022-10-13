世界衛生組織（WHO）表示，歐洲可能已經開始出現新一波新冠疫情浪潮，尤其是「疫苗疲勞」和「疫苗困惑」的問題，可能導致歐洲疫苗接種受阻。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝則說，國內或多或少也有這樣的問題。

王必勝指出，國內比較常接種的高齡族群，已經打了4劑，確實可能對疫苗有些疲勞。但他話鋒一轉表示，目前國內開放18歲以上民眾皆可接種次世代疫苗，因為打過3劑已經一段時間，應該不至於有疫苗疲勞，會再觀察打氣如何，再來做評估。

台大小兒感染科主治醫師黃立民今天上午出席「三防四族 2022秋冬保肺戰」記者會受訪表示，只要跟上一劑相隔3個月以上，就趕快打次世代疫苗。由於目前國內僅核准BA.1雙價疫苗，不少人希望等BA.5雙價疫苗再打，他呼籲不要等，「搞不好等到的時候，已經變成BF.7流行了！」到時候無論打BA.1或BA.5疫苗，效果可能都差不多。

另外，新冠疫情爆發以來，公共場所及活動場合都依照指引設置量體溫設施，但隨著病毒株變異，發燒不再是判斷感染的重要指標，是否能撤掉量體溫設備？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，新冠肺炎感染的發燒比例並不高，量體溫的實際效益是否仍有，需請專家小組評估，如果不需要就會修正準則。