中研院前院長李遠哲昨天在網路節目專訪爆料，自己過去曾針對溫室氣體排放議題與蔡英文總統交換意見，但蔡總統說「2024年以後不是我的事，是下一代的事」，到最後他沒辦法跟蔡總統溝通，且資政只要講對蔡英文有意見的事情，蔡下次就會把他換掉。前台北市議員羅智強說，看到李遠哲的說法，只能用毛骨悚然四字來形容。

羅智強今天上午出席新黨市議員侯漢廷「以疫牟利」新書發表會時受訪表示，蔡英文對資政不尊重到這種程度，意見不合就去掉，還說2024年以後不關她的事，怎麼有這麼不負責任的總統，李遠哲可是民進黨過去的神主牌，以前多麼力挺民進黨，今天說出這樣的話，難道不是非常沉痛情況下說出？

羅智強表示，蔡英文任期快束，沒有前瞻、沒有遠見，只是為權力服務的政見，台灣已慢慢付出代價，包括能源政策 ，去高雄看看，三天兩頭停電，到最後已經習慣台灣變第三世界台灣，這在8年前不會發生的事，現在在台灣一一發生、一一應驗，李遠哲的剴切之言，雖然遲到但總比不到好。