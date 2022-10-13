苗栗市公所22、23日將在苗栗河濱公園舉辦「苗栗2022風箏文化暨客家美食節系列活動」，市公所昨天下午邀請15家苗栗青創店家，打造文青小市集，讓大家認識苗栗在地青創夥伴與在地美食。

市長邱鎮軍說，今年青創市集以輕風來聆為主題，創意發想來自近3年的疫情生活，面對疫情的驟變，從焦慮、恐懼，一直到陪伴、鼓勵、團結與共創，同時也展現更豐沛的活力。

他表示，「輕風」意指涼爽的秋風，象徵苗栗在地「青年」如同風元素，帶給苗栗市輕盈、活力，協助地方發展也撫慰人心。每一位市民心中都擁有一座「心鈴」，在輕風吹撫的時刻，發出了喜悅的「鈴聲」，只待我們一起「聆聽」感動。

邱鎮軍提到，支持青年創業、創新客家商品，向來是苗栗市公所積極推動的政策，因此今年客家美食嘉年華將擴大安排青創市集，加碼到36個攤位，苗栗在地多元且用心的青創店家，他希望透過風箏節青創市集集結，展現出苗栗潛藏的青年創意與活力。

參與的青創店家各有特色，其中來自北苗市場的3位青年「轉咖啡店」、「回家油飯」、「植蕨系」都在近年不約而同返鄉進入北苗市場經營自創品牌，「轉咖啡店」以客語的回家(轉)發音作為店名發想，象徵自己回鄉創業打拼，以自家烘培的咖啡豆帶給顧客在家般的享受。

「回家油飯」來自母女兩人攜手共創的品牌，由擅長製作客家油飯的媽媽與回家陪伴的女兒，聯手打造高質感的油飯商品，讓客家美食可以滿足地方民眾也推廣到外地。

「植蕨系」來自一份熱愛植栽設計的熱情，引領民眾認識蕨類栽種的領域，並在養植經驗的交流下，滿足彼此生活的療癒感受。

青創市集也邀請「人子一家村」共生村的孩子們，透過表演藝術帶動現場氣氛，將音樂、舞蹈、特技表演等元素，帶入市集現場分享給民眾。

苗栗市公所指出，風箏文化暨客家美食節系列活動除了精彩的各式風箏展演和36家青創市集外，還有客家粄仔美食區、農特產區及新住民美食。民眾購買美食消費券200元，即可兌換2022限定紀念風箏乙只，上午9點在會場服務處開賣，每日限量500張。