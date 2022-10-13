楊繡惠和「台一線」成員阿文先前傳出密戀，不過她澄清只把對方當弟弟看待，未料凌晨卻在對方臉書留言砲轟：「怎麼可以這麼噁心，做得跟說的不一樣」，甚至爆料「看到人就借錢」，引發網友議論，稍早，她也在臉書開直播還原事件始末。

楊繡惠先前曾指出「很多人利用粉絲的偏愛而予取予求」，不過當時未清楚明講是誰，也讓網友好奇對方身分，如今突然在阿文臉書底下開酸：「你敬業的借錢吧！包括粉絲」，引發聯想是否指的是同一人，稍早，楊繡惠開直播表示會講出來的都是事實，不會隨便去污衊別人，至於會爆料是因為周遭有許多人被騙，為了防止受害者繼續出現，才會揭發這件事情，但也忍不住感嘆「為何這麼好騙」。

根據《自由時報》報導，楊繡惠曾詢問阿文是否有跟粉絲借錢，當時他否認此事，不過轉向粉絲求證此事時，對方一開始宣稱沒有，沒想到換個問法：「是用什麼名目跟你借錢」，竟得到「沒有名目」的回應，這才確定阿文是在說謊，在幾番逼問後，對方才承認喝醉時有借過，讓她不禁感概：「真的是我看走眼」。