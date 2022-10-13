為了向市民傳達反賄觀念，新竹市警局政風室突破過去思維，以竹市拍照打卡景點為主題，設計「反賄選」圓型彩繪杯墊，結合有趣生動圖文，盼達到宣導反賄選精神的目標。杯墊也在市警局粉專上辦理抽獎，將在10月20日抽出50名幸運得獎者，歡迎民眾踴躍分享。

這款新設計的杯墊，以竹市著名景點為主題，當中包括以警察大盤帽為建築特色的湳雅所，還有在台灣設計展中大型裝置藝術「新竹獸」座落的東門所，8個景點圍繞成圓，中間則印有剛毅、廉能為核心的市警局局徽。

設計者竹市警小編高振修指出，這次杯墊設計主要想表達「乾淨城市，廉能做起」的反賄選概念，此外他也將「賄選內心話」，印刷在杯墊上，例如「選上後，我會為大家完成夢想」及「其實是大家幫我完成夢想」等，增添設計趣味。

新竹市警察局長郭士傑表示，設計反賄選杯墊是為了讓民眾瞭解賄選不同情境，以提升全民共同反賄選意識，也提醒民眾若遇到賄選，可撥打03-5223756、5225914或反賄選檢舉專線「0800-024-099」撥通後按4檢舉。