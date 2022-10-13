韓國鐵肺天后孝琳將於11月12日在台開唱。（O.N Worldwide Co.Ltd提供）

韓國鐵肺天后孝琳將於11月12日在台舉辦「HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI」演唱會，門票10月22日下午1點準時開賣，活動票價為4200元（全場站席無序號，依現場工作人員指示排隊進場），另外推出限量VIP套票組4800元（含入場票券1張、享優先入場福利、獨家孝琳周邊1個、獨家孝琳小卡1張）。

今年是孝琳成立個人公司的第5年，雖SISTAR團體在2017年宣布解散，但成員間的好感情依舊不變，也互相應援。2021年孝琳和多順合體驚喜回歸歌壇並推出合唱曲〈Summer or Summer〉，今年4月昭宥舉辦演唱會，其他3名成員也都出席應援，孝琳首爾演唱會也是收到成員們的熱烈應援並來到現場，更以完全體的形式出演節目《柳熙烈的寫生簿》。

孝琳現場Live實力歌聲讓人聽了很過癮，現場除了會帶來SISTAR經典歌曲及個人SOLO曲外，連孝琳演唱過的〈主君的太陽〉、〈來自星星的你〉等經典OST，以及今年參演節目《QUEENDOM 2》的歌曲，都將會在11月12日帶來專屬於孝琳獨一無二的舞台。