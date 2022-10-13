高雄家蒂諾鐵板燒用鴨肝混充鵝肝，消費者花大錢不甘被騙狀告法院。李姓老闆娘去年遭判5月、可易科罰金確定。該餐廳洪姓資深主廚原本遭認定是共犯、判4月。高雄高分院認為洪男只負責烹調，非共犯，逆轉判他無罪，可上訴。

2016年9月9日中午，盧姓夫婦花7216元在家蒂諾點了「法國鵝肝海陸套餐」及「深海龍蝦套餐」。事後上網發現家蒂諾前員工爆料，該餐廳以「鴨肝」混充「鵝肝」，盧男不滿被騙，憤而報警提告。

李女辯稱，當時產地發生禽流感，才暫時用與鵝肝同等級的鴨肝替代，也有要求員工在客人點餐時告知。且法國料理中有97％的肥肝料理使用鴨肝，餐廳作法並無詐騙意圖，還特地發聲明捍衛清白。但盧男當庭也反駁，和老婆去家蒂諾就是為了品嚐稀有的鵝肝，當天點餐時服務生並沒有告知食材是鴨肝。

「鴨就是鴨、鵝就是鵝！」法官痛批，高級餐廳不可用法文或法國餐飲文化混淆台灣消費者的認知，菜單上清楚註明就不會有消費糾紛。經查，家蒂諾賣出3500多份鵝肝餐點，總銷售金額逾1558萬元，一、二審均依詐欺、違法食安法等罪判李女1年6月。該案上訴至最高法院發回更審，更一審認為該餐廳不是使用低價劣質品欺騙消費者，改判李女5月，得易科罰金。

此案當時也傳喚爆料前員工、餐廳主廚及總務等人作證，唯獨資深主廚洪男遭認定和李女是共犯。洪男辯稱，自己只是員工，律師也強調洪男會主動告知客人以鴨肝代替鵝肝。

但法官查出，盧姓夫婦是事後追查才知情，洪男明知餐廳開幕以來從未進過鵝肝，卻在盧姓夫妻點餐時隱匿食材資訊，還烹煮假鵝肝上桌，依《詐欺取財罪》判4月。

李女證稱，自己負責開菜單、決定菜名、食材及管理，其他廚師沒有參與，也不需要負責採購，洪男只負責食材的烹調跟配菜。洪男的主管、鍾姓廚師長也證稱，老闆娘所言屬實。

法官認為，洪男並未參與食材的決定、管理及開菜單，也不負責為客人點餐，只根據外場人員交付的餐點內容烹調，沒有詐欺、共犯的嫌疑，最後改判洪男無罪，全案仍可上訴。