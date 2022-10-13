台南市長黃偉哲今(13)日在臉書喊出「最先進的電動公車在台南」。他提及，最先進的電動公車沒有「耳朵」，因為車內配置無死角的電子後視鏡，更分享數張電動公車的內部，吸引許多網友大讚。

黃偉哲今日在臉書介紹最先進的電動公車，特色是「沒有耳朵」，黃偉哲說道，因為車內配置無死角的電子後視鏡，也具備「內輪差」警示系統、「前車碰撞」警示系統、「盲點偵測」與「環景影像」系統等，用先進科技保障你我行車安全。

黃偉哲表示，目前台南純電公車已有57部，佔全數車輛的14%，未來還有38部即將到來，47部補助審查中，突破百台大關指日可待，「讓台南公共運輸有更好的進展」。

黃偉哲也在留言區貼出數張電動公車內部的照片，包括乘客視角、駕駛員視角以及電子後視鏡等照片。許多網友則紛紛回應「看到了未來台南交通進步的希望」、「感謝黃市長對台南市所做的一切」、「讚，要排體驗行程了」、「好棒的電動公車」。