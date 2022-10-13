5年遶嘉義一圈 嘉縣鄉村藝術行動首發從4鄉鎮起跑

嘉義縣自今年起策辦「再。嘉義—鄉村藝術行動」主題藝術節，今記者會特別請來名模走秀，嘉義縣長翁章梁也與模特兒合影，營造走伸展台氛圍。（呂妍庭攝）

嘉義縣自今年起策辦「再。嘉義—鄉村藝術行動」主題藝術節，目前15件地景藝術裝置作品皆已完成。（呂妍庭攝）

麵包師傅吳寶春也獲邀參與，呈現與本地烘培坊協同創作開發在地食材的專屬麵包，並向嘉義縣翁章梁解說使用的材料。（呂妍庭攝）

麵包師傅吳寶春也獲邀參與，呈現與本地烘培坊協同創作開發在地食材的專屬麵包。（呂妍庭攝）

嘉義縣自今年起策辦「再。嘉義—鄉村藝術行動」主題藝術節，透過藝術家與當地居民合力創作，以地景藝術裝置作品展現常民生活，今記者會特別請來名模走秀與舞蹈家共同展演，麵包師傅吳寶春也獲邀參與，呈現與本地烘培坊協同創作開發在地食材的專屬麵包，嘉義縣長翁章梁表示，鄉村藝術行動首發從台3線4個鄉鎮起步，希望以每5年遶嘉義一圈方式，讓居民和藝術家合作，呈現作品給大家欣賞。

嘉義縣文化觀光局自2022年起策辦「再。嘉義—鄉村藝術行動」主題藝術節，訴求以嘉義的人文地理學概念為經，流經嘉義縣的溪流為緯，架構起嘉義縣藝術行動的行動論述，用全新觀點描繪嘉義的文化生活圈，並以流經嘉縣4條河北港溪、朴子溪、八掌溪及曾文溪流域來區分，為期5年要在18鄉鎮分年分區辦理藝術行動，首發就從台3線公路鄉鎮竹崎、番路、中埔、大埔4鄉鎮出發。

今年來自全台各藝術家與11個社區共同創作15件地景藝術裝置作品，目前已全數完成，將自10月15日至11月6日搭配活動展出，翁章梁說，展出場域在4鄉鎮，希望全台民眾來嘉義看看常民生活與藝術家結合呈現出的藝術能量，強調嘉義不同生活方式架構出來的文化，希望透過鄉村藝術行動，每5年遶嘉義一圈。

文觀局指出，15件裝置藝術作品包括竹崎鄉竹崎親水公園4件作品【竹雨嬉遊】、【蜂育／豐裕】、【灣果聚香】、【綻放】；番路鄉牛埔仔愛情大草原的【柿柿同心】、【土匪夫妻】、【凝望】；中埔鄉的中埔農創園區2件作品【瓜瓜一嘉親】、【月灣下的祝福】與中埔街區的【日月同輝】;大埔鄉街區與湖濱公園的5件作品【水分子2】、【蛻變】、【2021曾文大旱、地質紀念碑】、【野燒藝術行動／大埔燒】及【山麻雀之歌】等。

文觀局說，「再。嘉義─鄉村藝術行動」，是藝術共創作品同時兼具藝術性及在地參與性，活動期間為營造整體藝術節氛圍，周周有豐富精彩活動，包括藝文展演、親子遊戲、市集野餐日、文化論壇等，並編輯出版2000本專冊，紀錄中埔鄉、番路鄉、竹崎鄉、大埔鄉藝術行動與社區故事，形塑當代地方學，讓更多人瞭解這片土地的文化價值。